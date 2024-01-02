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Царьград

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SHAMAN остался без своего самого важного выступления. Замену нашли быстро

SHAMAN остался без своего самого важного выступления. Замену нашли быстро

После выступления Владимира Путина показали Олега Газманова, а не Ярослава Дронова, как это было в прошлом годуИздание "Утро.

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Комментарии
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Марина Трянина
на Газманова Киселев, который сплетничает про Шамана, тоже наезжает... не считает Газманова профессионалом и считает его заработки
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1 д.
Zoia Goldshtab
Газманов хитрюга......но не замешан с блядстве.....
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8 час.
lidatima46 Тимощук
Пора   уж Газманову  на  отдых     Молодым  талантам  надо   уступать  Его  сынку  далеко  до  Ярослава  Дронова     Кто бы его  знал  если б ы  не  всемогущий папа
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7 час.

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