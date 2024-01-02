SHAMAN остался без своего самого важного выступления. Замену нашли быстро

на Газманова Киселев, который сплетничает про Шамана, тоже наезжает... не считает Газманова профессионалом и считает его заработки

lidatima46 Тимощук

Пора уж Газманову на отдых Молодым талантам надо уступать Его сынку далеко до Ярослава Дронова Кто бы его знал если б ы не всемогущий папа