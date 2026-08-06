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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яшкин о поражении в финале Кубка Гагарина: «Камень упал, а куда – непонятно, в душу, в сердце или в голову. Очень обидно, что мы остались по ту сторону. Вроде и многого добились, а вроде и нет»

Нападающий « Ак Барса »  Дмитрий Яшкин высказался о поражении от « Локомотива » в финальной серии Кубка Гагарина (2-4).

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