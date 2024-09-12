Неожиданные итоги дебатов между Трампом и Харрис

По оценкам, президентские дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом посмотрели 67,1 миллиона человек, что на 31% больше, чем во время июньских дебатов между Трампом и президентом Джо Байденом, которые в конечном итоге привели к тому, что президент выбыл из предвыборной гонки 2024 года.
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