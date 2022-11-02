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ВКС России наносили удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32

ВКС России наносили удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32

Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса неоднократно наносили высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, известными как «убийцы авианосцев».

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