ВКС России наносили удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32

Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса неоднократно наносили высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, известными как «убийцы авианосцев».
Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса неоднократно наносили высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, известными как «убийцы авианосцев».
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