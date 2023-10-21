КПП Рафах на границе Египта с Газой закрылся сразу после открытия

Проехать успели только 20 грузовиков.фото: unsplash.com/@ahmed96--> КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа, через который должны были доставлять гуманитарную помощь, закрылся после проезда 20 грузовиков.
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