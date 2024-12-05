Старушка Европа очень хочет помереть?

Картина нынешней Европы с её навязчивой «зеленью» в экономике, от которой чахнут одна за другой отрасли, позволявшие ей прежде процветать, с её политической беспомощностью защитить себя от нашествия иммигрантов, с её «радужным» гниением национальных духовных ценностей, обнуляющих не только её культуру, но и смешивающих в грязную кучу вместе с половыми различиями её интеллектуальные и образовательные возможности, убивая её будущее, необычайно сложна.