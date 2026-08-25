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Ту-142 отработали поиск и уничтожение подлодок в районе Курильских островов

Ту-142 отработали поиск и уничтожение подлодок в районе Курильских островов

GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/TASS / В рамках плановой боевой подготовки экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи по поиску субмарин возможного противника.

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