Лавров и бразильский коллега Виейра в ООН обсудили решение украинского кризиса

Руководство Министерства иностранных дел РФ в лице Сергея Лаврова и его бразильский коллега Мауро Виейра на встрече Генеральной ассамблеи ООН поговорили об взаимодействии между государствами, а также оценили различные тактики снижения накала обстановки на Украине.