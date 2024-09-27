Лавров и бразильский коллега Виейра в ООН обсудили решение украинского кризиса

Руководство Министерства иностранных дел РФ в лице Сергея Лаврова и его бразильский коллега Мауро Виейра на встрече Генеральной ассамблеи ООН поговорили об взаимодействии между государствами, а также оценили различные тактики снижения накала обстановки на Украине.
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