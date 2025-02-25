Сербская Воеводина и венгерское меньшинство: удастся ли рассорить Будапешт с Белградом?

Цветная революция в Сербии провалилась, Сербия победила, но стране потребуются месяцы, а возможно даже год, чтобы восстановиться от нанесенного ущерба, заявил 15 февраля на митинге в Сремской Митровице Президент Сербии Александр Вучич.