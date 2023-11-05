Песков заявил, что МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1 заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) демонстрирует ничем не прикрытые двойные стандарты.
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