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Царьград

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Федерация гребного спорта: русские пропустят ЧЕ-2023 в Польше

Федерация гребного спорта: русские пропустят ЧЕ-2023 в Польше

Русские гребцы не поедут на молодёжный чемпионат Европы в Польшу 5-6 сентября. Президент ФГСР Алексей Свирин заявил о невозможности участия в турнире из-за отсутствия решения с организационным комитетом.

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