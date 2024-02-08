Крысы в многоквартирном доме: почему они появляются и куда нужно обращаться

Российские города наводнили колонии крыс. В соцсетях в последнее время резко возросло число роликов, на которых грызуны спокойно разгуливают по дворам, подъездам и даже позируют на фоне Казанского собора в Петербурге.
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