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Крысы в многоквартирном доме: почему они появляются и куда нужно обращаться

Крысы в многоквартирном доме: почему они появляются и куда нужно обращаться

Российские города наводнили колонии крыс. В соцсетях в последнее время резко возросло число роликов, на которых грызуны спокойно разгуливают по дворам, подъездам и даже позируют на фоне Казанского собора в Петербурге.

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