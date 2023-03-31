Фонд «Общественное мнение»: 82% россиян положительно оценивают деятельность Путина на посту Президента РФ

Положительно оценивают деятельность Путина на посту президента 82% жителей. 24-26 марта фонд «Общественное мнение» (ФОМ) проводил опрос, по результатам которого выяснилось отношение россиян к деятельности действующего президента РФ Владимира Путина.
Положительно оценивают деятельность Путина на посту президента 82% жителей. 24-26 марта фонд «Общественное мнение» (ФОМ) проводил опрос, по результатам которого выяснилось отношение россиян к деятельности действующего президента РФ Владимира Путина.
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