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Парламентская газета

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День 9 мая в истории

День 9 мая в истории

День Победы.  Фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину ранним утром 22 июня 1941 года. На фронте, который простирался от Баренцева до Черного моря, с обеих сторон в разное время сражались от 8 до 12 миллионов человек, применялось от 5 до 20 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, от 150 до 320 тысяч орудий и минометов, от 7 до 19 тысяч самолетов.

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