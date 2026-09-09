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Star Trek Poll: Which Gadget Would You Want Most?

Star Trek Poll: Which Gadget Would You Want Most?

With Star Trek turning 60 years old, we have a question for you, Trekkies: Which futuristic gadget from the franchise would you want most?With Star Trek turning 60 years old, we have a question for you, Trekkies: Which futuristic gadget from the franchise would you want most?.

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