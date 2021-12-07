Происшествия

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Жительница Алтайского края признана виновной в истязании и покушении на убийство малолетнего сына

Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летней  жительнице Крутихинского района.

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