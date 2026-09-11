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«Мосбилет» впервые стал партнером акции #ВыбираемВместе2026

«Мосбилет» впервые стал партнером акции #ВыбираемВместе2026

Накопленные баллы дают скидку до 20% на спектакли, включая премьеры, а также на билеты в кинопарк «Москино»Официальный городской сервис продажи билетов «Мосбилет» в этом году впервые присоединился к акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва».

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