«Мосбилет» впервые стал партнером акции #ВыбираемВместе2026

Накопленные баллы дают скидку до 20% на спектакли, включая премьеры, а также на билеты в кинопарк «Москино»Официальный городской сервис продажи билетов «Мосбилет» в этом году впервые присоединился к акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва».