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Кубок Англии. 4-й раунд. «Ман Сити» против «Арсенала»

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в 4-м раунде Кубка Англии. В субботу «Тоттенхэм» сыграет с «Престоном», «Манчестер Юнайтед» – с «Редингом».

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