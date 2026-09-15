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Аргументы и Факты

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Эксперт Филатова предупредила об опасности кабелей с заниженным сечением

Эксперт Филатова предупредила об опасности кабелей с заниженным сечением

Кабель с меньшим фактическим сечением жилы, чем указано на маркировке, может перегреваться и стать причиной возгорания, рассказала в программе «Стройнадзор» на Пятом канале эксперт Роскачества Наталья Филатова.

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