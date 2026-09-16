Самым дорогим б/у авто, продаваемым в Татарстане, стал Rolls-Royce Dawn

Rolls-Royse Dawn продают в Татарстане за 52,5 млн рублейСамым дорогим среди подержанных автомобилей, в настоящее время продаваемых в Татарстане, стал Rolls-Royce Dawn 2017 года с пробегом 36 тыс.
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