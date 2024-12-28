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Малинен: Запад хочет сохранить лицо перед населением в отношениях с Россией

Малинен: Запад хочет сохранить лицо перед населением в отношениях с Россией

Туомас Малинен, профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик, заявил в социальной сети Х*, что западные лидеры стремятся сохранить свое достоинство перед народом в условиях предстоящих изменений в отношениях с Россией.

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