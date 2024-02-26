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В Европе откроют центры по ремонту аккумуляторов для электромобилей

В Европе откроют центры по ремонту аккумуляторов для электромобилей

Два центра по ремонту аккумуляторов уже работают в Германии (Ганновер-Лацен) и Испании (Барселона). В ближайшие 2 года планируется открытие таких предприятий в Италии, Дании, Норвегии, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Польше и Великобритании и других странах Европы.

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