В Европе откроют центры по ремонту аккумуляторов для электромобилей

Два центра по ремонту аккумуляторов уже работают в Германии (Ганновер-Лацен) и Испании (Барселона). В ближайшие 2 года планируется открытие таких предприятий в Италии, Дании, Норвегии, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Польше и Великобритании и других странах Европы.