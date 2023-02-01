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«Сельта» арендовала Сеферовича у «Бенфики». Форвард начинал сезон в «Галатасарае»

«Сельта» арендовала Сеферовича у «Бенфики». Форвард начинал сезон в «Галатасарае»

«Сельта» объявила о переходе форварда Хариса Сеферовича. Испанский клуб арендовал 30-летнего швейцарца до конца сезона у «Бенфики».

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