Богатство Мавроди: какое наследство оставил после себя мошенник №1

25 марта 2018 в одной из московских больниц от сердечного приступа скончался Сергей Мавроди – основатель легендарной финансовой пирамиды «МММ», от которой в середине 90-х пострадали тысячи обманутых вкладчиков по всей стране.
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