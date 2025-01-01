Экономист рассказал, чем Россия заменит транзит газа через Украину

Россия частично может поставлять свой природный газ в европейские страны через территорию Турции и Болгарии, минуя Украину, используя для этого маршруты «Балканского потока» и Трансбалканского газопровода.
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