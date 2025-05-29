Fox News: разведка Австрии уверена, что Иран продолжает создавать ядерное оружие

Иран продолжает создавать собственное ядерное оружие. Об этом, ссылаясь на доклад Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT), сообщает американский телеканал Fox News.
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