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Мы уже поняли, что наивно мечтали выиграть войну – обслуга Зе-Офиса 

Мы уже поняли, что наивно мечтали выиграть войну – обслуга Зе-Офиса 

Украина уже поняла, что ее мечты выиграть войну были наивными. Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил обслуживающий Офис президента Украины эксперт Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
У бандеровцев с мозгами худо, жили, как сыр в масле и всё это было за счёт России, но нет, захотелось жить ещё лучше, как в сказке Пушкина, а остались у разбитого корыта!😜👈👍🤪
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13 час.
МЕ
Михаил Е
Трампы, х..ямпы, какая разница кто у врага на престоле?
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13 час.
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