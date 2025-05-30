Мы уже поняли, что наивно мечтали выиграть войну – обслуга Зе-Офиса 

Украина уже поняла, что ее мечты выиграть войну были наивными. Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил обслуживающий Офис президента Украины эксперт Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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