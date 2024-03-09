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Видео Минобороны: точнейший удар «Искандером» уничтожил комплекс С-300 ВСУ

Видео Минобороны: точнейший удар «Искандером» уничтожил комплекс С-300 ВСУ

Мощный взрыв разложил установку на атомы в районе Покровска.Армия России нанесла поразительный по точности и мощи удар, ликвидировав украинский комплекс зенитно-ракетного назначения советского производства С-300.

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