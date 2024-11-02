Правда ли, что в Госдуме поддержали идею отправлять женщин в зону СВО?

Группы женщин-волонтеров, согласно задумке, смогут ездить в зону проведения спецоперации для оказания медпомощи раненым военнослужащим Власти Башкирии выступили с предложением отправлять женские отряды в зону боевых действий.
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