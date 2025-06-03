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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России захотели увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

В России захотели увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Со слов Яны Лантратовой, это подвигнет девушек на рождение детей Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить маткапитал на 1 млн рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

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