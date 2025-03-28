Почему мы чувствуем вину за вещи, на которые не можем повлиять?

Дело в желании не терять контроля над обстоятельствами.Что такое неоправданное чувство вины Психологи утверждают: здоровое чувство вины возникает, когда человек уверен, что своими поступками или бездействием навредил другим.
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