В Архангельской области ожидается ветреная погода

Температура воздуха будет колебаться в пределах от +3 до — 2 градусов, а на востоке области — от 0 до -5 градусовТемпература воздуха будет колебаться в пределах от +3 до — 2 градусов, а на востоке области — от 0 до -5 градусовОблачно с прояснениями, местами небольшие осадки - снег и дождь.