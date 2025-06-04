Политика как он...
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Политика как она есть

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Телеведущая Бородина вышла замуж

Телеведущая Бородина вышла замуж

Бывшая ведущая популярного проекта «Дом-2» Ксения Бородина вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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