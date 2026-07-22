Европа уже приняла решение по поводу Владимира Зеленского, власть у него отберут. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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