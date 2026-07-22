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Политика как она есть

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Медведчук заявил, что Европа уже решила отобрать власть у Зеленского

Медведчук заявил, что Европа уже решила отобрать власть у Зеленского

Европа уже приняла решение по поводу Владимира Зеленского, власть у него отберут. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Балтун!
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1 м.
Александр Корякин
Этот бандеровец должен сидеть под лавкой и не отсвечивать.
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1 м.
Владимир Розов
Вы тут все такие херои полегче с вяканьем на Медведчука, а то отправитесь по статье за публичный экстремизм. Медведчук кум Путина и это знает весь мир. 😎
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1 м.