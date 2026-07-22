Медведчук заявил, что Европа уже решила отобрать власть у Зеленского

Этот бандеровец должен сидеть под лавкой и не отсвечивать.

Владимир Розов

Вы тут все такие херои полегче с вяканьем на Медведчука, а то отправитесь по статье за публичный экстремизм. Медведчук кум Путина и это знает весь мир. 😎