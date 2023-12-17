"Я даже не знаю как ствол держать, не забирайте, пожалуйста": все уклонисты будут найдены сказал грозный товарищ полицейский

АМ

Алиса Майская

Ну, как же! Этож "высококвалифицированные специалисты", "трудовые резервы"! Я - гражданка РФ, мой муж немец инженер IT с большим опытом, так ему разрешение на временное проживание дали только на 2 года, (ну не торгует он на рынке и не таджик/узбек/туркмен), о гражданстве даже заикаться нет смысла. Вот такая вот политика по привлечению иностранных специалистов.