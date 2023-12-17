"Я даже не знаю как ствол держать, не забирайте, пожалуйста": все уклонисты будут найдены сказал грозный товарищ полицейский

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Ну, как же! Этож &quot;высококвалифицированные специалисты&quot;, &quot;трудовые резервы&quot;! Я - гражданка РФ, мой муж немец инженер IT с большим опытом, так ему разрешение на временное проживание дали только на 2 года, (ну не торгует он на рынке и не таджик/узбек/туркмен), о гражданстве даже заикаться нет смысла. Вот такая вот политика по привлечению иностранных специалистов.
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10 час.
Андрей
Была же хорошая практика - трудармия
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10 час.
Юрий Николаев
А в России нет такого не знаю, не умею. В Российской Армии есть____На знаешь НАУЧИМ! Не хочешь ЗАСТАВИМ!
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9 час.

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