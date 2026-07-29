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Взрывы прогремели в Киеве

Украинское издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале сообщило о серии взрывов в Киеве. В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат в столице, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

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