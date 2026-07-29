Взрывы прогремели в Киеве

Украинское издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале сообщило о серии взрывов в Киеве. В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат в столице, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии