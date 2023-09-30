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«Два дома и машина». В Приморье произошло несколько пожаров в минувшие сутки

«Два дома и машина». В Приморье произошло несколько пожаров в минувшие сутки

В Приморском крае в минувшие сутки произошло возгорание двух частных домов и одного автомобиля. Всего в тушении трех пожаров было задействовано четыре единицы специальной техники и девять человек личного состава, сообщает PRIMPRESS.

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