«Два дома и машина». В Приморье произошло несколько пожаров в минувшие сутки

В Приморском крае в минувшие сутки произошло возгорание двух частных домов и одного автомобиля. Всего в тушении трех пожаров было задействовано четыре единицы специальной техники и девять человек личного состава, сообщает PRIMPRESS.
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