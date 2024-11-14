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Щеглова обогнала Ярилова в рейтинге мэров Дальнего Востока

Щеглова обогнала Ярилова в рейтинге мэров Дальнего Востока

Сити-менеджер Читы Инна Щеглова и глава краевой столицы Евгений Ярилов потеряли позиции в медиарейтинге мэров Дальнего Востока по итогам октября, сообщает независимая исследовательская компания «Медиалогия».

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