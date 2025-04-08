«Счастье - быть беременной» В рамках областной акции специалисты ГБУ СО «Новоаннинский ЦСОН», на базе ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ», поздравили будущих мамочек, поблагодарили за принятое решение сохранить беременность, Специалистом ГКУ «Центр социальной защиты населения» по Новоаннинскому району проведена консультация по вопросу предоставления единовременных выплат молодым семьям при рождении третьего и последующего ребенка, беременным женщинам, обучающимся по очной форме обучения, а также мер социальной поддержки многодетным семьям, вручены буклеты о мерах социальной поддержки.