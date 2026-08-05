Силы ПВО РФ за сутки сбили 10 авиабомб, 2 снаряда HIMARS и 1083 беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять авиационных бомб, два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 1 083 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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