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Культуромания

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В Петербурге на Книжных аллеях проходит Неделя поэтов

В Петербурге на Книжных аллеях проходит Неделя поэтов

С 5 по 8 августа в Санкт-Петербурге на Книжных аллеях проходит Неделя поэтов. По словам петербургского вице-губернатора Бориса Пиотровского, в рамках события на Малой Конюшенной улице пройдут поэтические вечера, творческие встречи, лекции и мастер классы.

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