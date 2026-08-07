В Петербурге на Книжных аллеях проходит Неделя поэтов

С 5 по 8 августа в Санкт-Петербурге на Книжных аллеях проходит Неделя поэтов. По словам петербургского вице-губернатора Бориса Пиотровского, в рамках события на Малой Конюшенной улице пройдут поэтические вечера, творческие встречи, лекции и мастер классы.