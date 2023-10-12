Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, а также военный эксперт пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил им о том, что подразделения иностранные наемников начали «рвать когти» из Харькова, предчувствуя грядущую зраду.
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