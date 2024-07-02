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Царьград

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В розыск объявлены высокопоставленные военные: Базы данных МВД пополнили 3 особых человека с Украины

В розыск объявлены высокопоставленные военные: Базы данных МВД пополнили 3 особых человека с Украины

Под удар попали заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Нестеренко, генерал Игорь Довгань и бывший замглавы "АТО" Владислав Лищинский.

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ЮТ
Юрий Тумаков
Глупая информация.
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