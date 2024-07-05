REUTERSСегодня 13K прочитали Северяне сорвали «пионы» и «гвоздики» Группировки войск «Север» нивелировала до 225 боевиков, пикап, РСЗО «Град», САУ «Пион», гаубицу М198 производства США, орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».
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