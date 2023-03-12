Арина Аверина из-за травмы пропустит московский Гран-при

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что пятикратная чемпионка мира Арина Аверина не примет участия в московском Гран-при.
