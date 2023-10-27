Эмоциональное выгорание: все, что важно об этом знать

Жил человек, горел своим неповторимым светом, а потом взял и потух, но почему? Откуда берется выгорание и как его предотвратить? Эмоциональное выгорание — важная, но болезненная тема, когда речь заходит не о лампочках, а о живых настоящих людях.
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