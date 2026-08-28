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Петербургский суд заочно арестовал иноагента Невзорова* за финансирование экстремизма

Петербургский суд заочно арестовал иноагента Невзорова* за финансирование экстремизма

В Петербурге иноагента Александра Невзорова* заочно отправили в СИЗО. Он обвиняется по двум статьям. Приморский районный суд Петербурга заочно отправил под стражу иноагента и члена экстремистского объединения Александра Невзорова*, сообщает глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

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