Каждый третий россиянин, по данным ВЦИОМ, не готов оказать первую помощь.В опросах люди признаются, что чаще всего их останавливают страх навредить пострадавшему и риск попасть под уголовную ответственность, если что-то пойдет не так.
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