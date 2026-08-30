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В «Спартаке» назвали причину, по которой Барко не поможет команде в матче с «Оренбургом»

В «Спартаке» назвали причину, по которой Барко не поможет команде в матче с «Оренбургом»

Пресс-служба «Спартака» назвала причину, по которой один из лучших игроков команды Эсекьель Барко пропустит сегодняшний матч 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».

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