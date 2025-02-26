Профессор предупредил об изменении пенсионных выплат в марте 2025 года

В марте 2025 года части пенсионеров выплатят меньшую пенсию по сравнению с полученной в феврале. Об этом предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
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